Shakira desembarca no Brasil e é recebida com festa por fãs

Shakira desembarcou na manhã desta sexta-feira (7) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde foi recebida com muita animação e carinho por uma multidão de fãs que aguardavam a sua chegada.

Shakira mostrou sua simpatia ao parar para atender os admiradores presentes no local. A artista tirou fotos, distribuiu autógrafos, deu abraços e até mandou beijos para os fãs.

Além de atender os fãs, a cantora também conversou brevemente com a imprensa presente no local, mostrando-se animada para sua agenda no país. Shakira está no Brasil para duas apresentações de sua turnê mundial, Las Mujeres No Ya Lloran World Tour.

O primeiro show acontece no Rio de Janeiro no dia 11 de fevereiro, no estádio Nilton Santos, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. E o segundo será em São Paulo, no dia 13, a voz de no estádio Morumbis, na zona sul de São Paulo.

