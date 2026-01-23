Shopping Bosque dos Ipês recebe 'Encontro K-pop' neste domingo

A cultura K-pop ganha espaço em Campo Grande neste domingo (25), a partir das 14h, com a realização do Encontro K-pop, dentro da programação oficial do Museu do Videogame Itinerante, no Shopping Bosque dos Ipês. O evento é gratuito e abre um ano simbólico para o K-pop Day MS, que completa dez anos de atuação em 2026.

Esta edição celebra a quinta parceria entre o Encontro K-pop e o Museu do Videogame Itinerante. A proposta fortalece a integração entre as culturas gamer, geek, cosplay e K-pop, oferecendo ao público uma experiência conjunta dentro da programação do museu.

Criado em 2016, o K-pop Day MS surgiu com o objetivo de proporcionar um espaço seguro e acolhedor para que a juventude pudesse se expressar e compartilhar interesses em comum. A proximidade dos dez anos reforça a consolidação do movimento em Mato Grosso do Sul e o impacto cultural construído ao longo da última década.

A programação inclui Random Play Dance, apresentações de K-pop Dance Cover, K-pop Magic Dance e encerramento às 18h, convidando o público a uma tarde de música, dança e celebração da cultura pop no Bosque dos Ipês.

Programação – Encontro K-pop (domingo)

14h – Abertura + Random Play Dance

15h – Apresentações de K-pop Dance Cover

16h30 – K-pop Magic Dance

17h – Random Play Dance

18h – Encerramento do Encontro K-pop

Informações:

youtube.com/@k-popdayms?si=FUXtkbaDmCXcZXd_

https://www.instagram.com/kpopdayms/

