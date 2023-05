Arrecadação do Shopping Campo Grande alcança 145kgs de ração doada

O Shopping Campo Grande entregou na terça-feira (9) 145k de ração doada pelos clientes em arrecadação focada para cães e gatos aos pets atendidos pela Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal (Subea).

Proporcionando espaço Pet Friendly desde 2016, as ações e eventos do Shopping são pensados todos os anos para colaborar com iniciativas como essa da Subea. “Nosso papel é ajudar seja com arrecadação, feiras de adoção, e mostrar que os pets contam com nosso carinho especial. Por aqui, recebemos diariamente clientes com seus cães, gatos e até pássaros e sabemos que esse amor é estendido quando realizamos ações sociais”, conta a gerente de Marketing, Gabriella Alves dos Santos.

A Subea conta com 30 atendimentos por dia de animais notificados com problemas de saúde, além disso, também faz atendimento às ongs e entidades protetoras. As arrecadações de ração, são destinadas a essas instituições. “Ações como essa são extremamente importantes porque ajudamos as instituições protetoras cadastradas, fazendo sorteio das doações, de acordo com a legislação”, conta a subsecretária, Ana Luzia Lourenço.

