Shopping da Capital arrecada absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade

O Shopping Campo Grande está promovendo uma campanha voltada à Dignidade Menstrual, que consiste na arrecadação de absorventes e itens de higiene pessoal, como sabonetes, escovas, cremes dental, desodorantes, shampoos, que serão doados à mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade pela Casa da Mulher Brasileira.

Em 2024, a ação foi estendida até o dia 14 de abril, pois no ano passado foram arrecadados 500 absorventes e a meta deste ano é juntar ainda mais. As doações podem ser deixadas em caixas personalizadas que estão espalhadas pelo local.

A iniciativa do Shopping faz parte do projeto ‘EmpoderaEla’, que celebra o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

A ação surgiu após uma análise da pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (Unicef), onde mostrou que cerca de 62% das mulheres que menstruam já deixaram de ir à escola ou a algum outro lugar devido à menstruação, e 73% se sentiram constrangidas no período menstrual. Um problema causado pela falta de acesso à absorventes íntimos e itens de higiene.

