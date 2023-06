Shopping Norte Sul arrecada até mil litros de óleo e 7 toneladas de papelão ao mês

O Norte Sul Plaza conserva mais de 1 bilhão de litros de água por mês com medidas sustentáveis garantindo a destinação adequada de diversos materiais, como óleo de cozinha usado, papelão e lona, e gerado renda para famílias campo-grandenses.



Um dos materiais recolhidos é o óleo usado em todas as cozinhas da praça de alimentação. Por mês, são recolhidos, em média, de 800 a 1 mil litros do produto. A estimativa é que cada litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água. “Com essa parceria, deixamos de contaminar, todos os meses, cerca de 1 bilhão de litros de água”, estima Tiago Shigemoto, gerente de operações da Katu Oil, a empresa responsável pela coleta e destinação adequada do produto.



Conforme Tiago, todo o resíduo coletado no Norte Sul passa por um processo de filtragem e decantação para posterior envio à indústria de biodiesel e ração animal. O material que fica retido na filtragem é destinado à compostagem.



Diversos empregos diretos e indiretos foram criados, a partir da parceria, e várias famílias são mantidas com o recurso da venda do óleo usado, conforme a Katu Oil.



Os grandes paineis que estampam as campanhas do centro comercial também são reutilizados. O material é totalmente reaproveitado pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), ligado à Prefeitura Municipal de Campo Grande.



Com lonas e banners, são confeccionadas sacolas e lixeiras para carro. O material depois é distribuído gratuitamente nas ações da própria prefeitura voltadas para a sustentabilidade.



Já o papelão das caixas e mais caixas de produtos é destinado à reciclagem. Por mês, cerca de 7 toneladas do produto são enviadas para a reciclagem.



“Desde o início, temos a preocupação em dar a destinação correta aos materiais utilizados tanto pelo shopping em si quanto pelos nossos lojistas. É um compromisso que temos com o meio ambiente e também com a sociedade campo-grandense. Periodicamente, analisamos tudo o que ocorre no cotidiano para buscarmos novas soluções para reduzir o impacto da nossa operação no meio ambiente”, afirma o gerente de operações do Norte Sul Plaza, Arilson Escobar de Arruda.

