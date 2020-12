SHOPPING: Passageiros ficam “na rua” e relatam que ônibus não passou na hora

Usuários do transporte coletivo têm feito reclamações constantes sobre os ônibus e seus horários. Na noite desta segunda-feira (7), funcionários do shopping Campo Grande, na capital, relataram ter ficado mais de uma hora esperando o ônibus que não teria passado no horário informado no itinerário disponibilizado no site da empresa.

Uma das passageiras que foram prejudicadas ontem procurou o JD1 Notícias para relatar o caso. A operadora de caixa que preferiu não se identificar disse que a linha tem como costume passar as 22:20, mas que na noite de ontem isso não aconteceu. “Eu pego o ônibus 135 (Maria Aparecida Pedrossian), cheguei no ponto as 22:09 e só sai de lá porque a empresa onde eu trabalho pagou meu Uber até a minha casa. Eu acho isso um descaso com os usuários do transporte coletivo em Campo Grande”, disse a usuária. “No PegFácil do shopping fomos informados de que o ônibus passaria as 23h, ficamos lá esperando até esse horário e não passou. Entrei em contato com o Consorcio Guaicurus e fui informada que o ônibus não passaria, eu teria que ir até a Praça Ary Coelho para poder pegar um ônibus pra minha região, mas isso só depois das 23:25”, conta.

“Fora a minha linha, teve pessoas de outras regiões que ficaram esperando o ônibus e não tiveram a mesma sorte que eu, de a empresa pagar o Uber, elas tiveram que dar um jeito de ir pra casa, pessoal da região do Júlio de Castilho, o 051 (Terminal Bandeirantes/Shopping Campo Grande) passou dois seguidos e depois não teve mais também, um monte de gente ficou na rua”, conta.

A mesma usuária ainda recebeu uma ligação da AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) depois de ter feito uma reclamação na noite de ontem, onde foi informada de que o ônibus passou pois o GPS da linha dizia que a ele havia passado no horário informado pelo itinerário. O JD1 Notícias conversou com o Diretor da AGETRAN, Janine de Lima e que reafirmou a ligação recebida pela usuária informando que o ônibus rodou no horário normal ontem. “Se foi passado pra ela que o ônibus passou, então não tem como contestar, é um sistema frio, ele não está lá para enganar ninguém. Todos os ônibus tem GPS, quando um ônibus circula a gente sabe qual o número do ônibus que está naquela linha, a velocidade que ele andou, o percurso que ele fez, em que horário ele passou em cada ponto”, disse o diretor.

A redação tentou contato com o Consórcio Guaicurus, mas até o fechamento desta reportagem não obteve êxito.

Deixe seu Comentário

Leia Também