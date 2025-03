Shopping realiza entrega de alimentos e material escolar arrecadados em campanha

Em uma ação promovida pelo Shopping Campo Grande foram entregues os resultados de três ações sociais, reforçando o compromisso com a comunidade. Em atenção às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, o centro de compras entregou as doações referentes à campanha "Volta às Aulas".

Foram entregues à Nova Transforma, ONG que acolhe 50 vítimas com atividades de integração social cerca de 140 itens, como lápis, cadernos, borrachas, apontadores, estojos e livros didáticos, arrecadados entre clientes, funcionários e lojistas.

Segundo a coordenadora da ONG Viviane Vaz, a violência deixa um rastro de destruição que impacta em diferentes setores familiares, passando pela falta de estrutura educacional. "Por conta da violência, muitas famílias entram em situação de vulnerabilidade financeira e as mães não conseguem sequer comprar o material escolar. A doação, além de aliviar este momento, faz com que a criança se sinta valorizada e acolhida. Esse apoio é um grande alívio em meio à dor", detalha.



Neste mês de março, a Pestalozzi e a Cotolengo Sul-Mato-Grossense foram beneficiadas com doações provenientes do setor de Achados e Perdidos do shopping. Mantendo a transparência e a essência solidária, a equipe do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) atua para garantir que objetos e até mesmo valores perdidos sejam direcionados a quem precisa.



"O apoio do Shopping na reversão de itens perdidos para entidades filantrópicas é extremamente importante. Agradecemos por essa iniciativa que nos ajuda a manter nosso trabalho com material primordial para a casa", afirmou o diretor da Cotolengo, padre Valdeci Marcolino.

Gabriella Alves, gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, reiterou a importância de práticas solidárias no cotidiano do shopping. "Compreendemos a importância do shopping como um espaço democrático e inclusivo e mantemos a solidariedade como rotina, onde sempre há uma campanha social em andamento", explica. Para Gabriella, é uma grande alegria poder colaborar para que pessoas em situação de vulnerabilidade recebam apoio por meio dos clientes e lojistas.

Dignidade Menstrual

O Shopping realiza o Empodera Ela, com ações focadas no incentivo ao empreendedorismo, ao mesmo tempo que promove a campanha de arrecadação de absorventes íntimos e material de higiene pessoal (sabonete, shampoo, escova e creme dental, produtos para cabelo e pele, etc). As doações serão encaminhadas às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Para doar, basta levar os itens à caixa localizada na loja Empodera Ela, no 2° piso, próximo à Claro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também