Shopping realiza sessão de cinema para crianças com distúrbios sensoriais

Inclusão também é diversão. Em celebração ao Dia do Orgulho Autista, marcado no dia 18 de junho, o Shopping Bosque dos Ipês realiza, em parceria com o projeto Sessão Azul, uma sessão de cinema adaptada para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias no dia 29 de junho, às 11 horas, proporcionando um momento de lazer e aumentando o engajamento dos pais no processo de tratamento.

O filme que será exibido no Cinema UCI é o lançamento infantil Toy Story 4 na versão dublada e em 2D. A sessão não terá trailers comerciais, a sala de cinema permanecerá com as luzes levemente acesas, o som ficará mais baixo e a plateia poderá andar, dançar, gritar ou cantar à vontade. O valor do ingresso é R$ 11,50 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no site https://www.sessaoazul.com.br/sessoes

O objetivo do projeto é que a sessão adaptada de cinema possibilite a ambientação das crianças, permitindo e encorajando as famílias a frequentar as sessões regulares, além de inserir esta atividade cultural na rotina, abrindo novos horizontes e possibilidades de lazer, funcionando inclusive como uma extensão ao trabalho terapêutico.

“O projeto teve início, após observarmos vários casos em que as famílias de pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) deixavam de ter um convívio social maior, por receio da reação do autista em situações que para ele, não seja tão confortável, como por exemplo, ir ao shopping, restaurantes, festas ou ir ao cinema. Além disso, identificamos que existem poucas opções de entretenimentos especializados voltado para estas famílias no Brasil”, afirma a psicóloga Carolina Salviano, uma das idealizadoras do projeto Sessão Azul e fundadoras da CapaciTEAutismo.

Profissionais capacitados irão acompanhar e orientar às famílias, de forma que a sessão funcione como uma espécie de treinamento para as crianças na adaptação ao ambiente do cinema, e também para os pais orientando-os em como lidar com as dificuldades de adaptação da criança ao novo ambiente, de forma que auxiliem diretamente para realizar e facilitar esta ambientação.

