Show beneficente do 'Chicão Castro e Amigos' acontece nesta segunda-feira

Em um gesto de união de várias entidades em favor da população gaúcha, o show organizado por um grupo de colegas, "Chicão Castro e Amigos", irá arrecadar alimentos não perecíveis para quem for curtir a música no Quiosque do Poeta nesta segunda-feira (13).

O organizador Cleverson Duarte ressalta que "a situação dos desabrigados no estado tem sido cada vez mais preocupante, especialmente diante das recentes adversidades enfrentadas pela região. Então quem puder comparecer e ajudar com doações para levar um pouco de conforto será bem-vindo".

O evento é realizado pela Ciclo Reis e City Bike, com apoio do grupo Unidos pela Bike, AZ Eventos Esportivos, Syni, Unimed, Rádio Blink, PB Content e Sesc.

Serviço

Os produtos doados devem ser alimentos não perecíveis, água, roupas de cama e produtos de higiene pessoal

Horário: 19h

Local: Quiosque do Poeta, localizado na Av. do Poeta, 322 - Parque dos Poderes, próximo ao Corpo de Bombeiros

