Show de Talentos da Maturidade acontece neste domingo no Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês, em parceria com a Regenold Viagens e Eventos realiza no dia 21 de julho, o Maturishow. É um Encontro da Maturidade que já está na 11ª edição. O evento que acontece com vários shows artísticos, já foi realizado em diversas cidades do Brasil, voltado para o público que merece comemorar envelhecer com dignidade, defendendo com alegria o prazer de usufruir do seu direito de ser feliz.

Essa Mostra traz um formato mais compacto do que acontece durante o evento Maturishow, ela foi idealizada para homenagear o Dia do amigo (20/07) e o Dia dos Avós (26/07).

A programação que inicia às 13h traz grupos de coral, danças, declamação, interpretações musicais, cantores de seresta, dança terapia, dança com a plateia e sorteios de brindes.

