Gusttavo Lima, na capital, só ano que vem

O “Buteco do Gusttavo Lima”, em Campo Grande, foi remarcado para o dia 21 de março de 2021. Inicialmente, o evento seria realizado em 21 de março deste ano, mas foi adiado para o dia 25 de agosto, por causa da pandemia.

Em nota, a Dut’s Entretenimento responsável pelo evento informou que O adiamento faz-se necessário em razão das restrições sanitárias necessárias para contenção do vírus COVID-19 e para garantir segurança e conforto a todos os presentes.

“Com a superveniência da Medida Provisória nº 948, editada pelo Governo Federal e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público Federal do Distrito Federal e a Associação Brasileira de Produtores de Eventos - ABRAPE, a DUT’S ENTRETENIMENTO não está obrigada a reembolsar os valores pagos pelos ingressos, se o mesmo evento for realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado do encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06, de 2020”, reforçou a empresa.

Os ingressos já adquiridos permanecem válidos para o evento remarcado que vai acontecer no Estádio Morenão.

Deixe seu Comentário

Leia Também