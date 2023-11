Em evento, Sicredi lança linha de crédito voltada para profissionais da saúde

Uma parceria entre o Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO-MS), selará o novo conceito da Cooperativa com os profissionais da saúde. De acordo com o diretor executivo do Sicredi, Ronaldo Sorana, a parceria visa trazer alternativas de negócios que podem revolucionar a vida dos profissionais desta área.

Em Campo Grande, o convênio com o CRO será firmado nesta terça-feira (7), às 19h30, no auditório da AMMS, na Av. Des. Leão Neto do Carmo, 155, Jardim Veraneio. Na ocasião, a palestrante Cristina Kelly dos Santos, Analista de Investimentos Sênior pelo Sicredi, vai abordar sobre o cenário econômico, oportunidades de investimenos, dicas para construção de reserva de emergência, contrução de patrimônio, planejamento, aposentadoria e sucessão.

De acordo com Ronaldo Sorana, ao sair da faculdade, o profissional da saúde pode precisar de imediato abrir um consultório e fazer a gestão dele, tomar decisões simples, como quanto cobrar na consulta e muitas vezes não sabe como proceder."A faculdade prepara o médico para atuar na profissão, mas não prepara para ser um gestor, um administrador", comenta Sorana.

Uma das estruturas do programa do Sicredi é criar bases para educação financeira e empreendedorismo para os profissionais que estão se formando e aliado a isso, a Cooperativa também oferece linhas de crédito para que ele ofereça ao seu paciente.

“Muitas vezes, os profissionais já começam a pensar em um futuro consultório quando estão no último ano de faculdade, então, partindo desse ponto, nós oferecemos educação financeira e de empreendedorismo para esses profissionais, e mais do que isso, nós estamos disponibilizando linhas de crédito, tanto para compra de materiais para um consultório, quanto para financiamento de tratamentos para os pacientes com menos condições”, disse.

Além disso, há outras vantagens ao solicitar um crédito bancário na hora de abrir o consultório, ao invés de utilizar um dinheiro guardado para capital. “Além de ser mais seguro, essa escolha é mais rentável. Muitas pessoas optam pelo próprio capital com medo de pagarem muitos juros, mas é preciso entender que, todo dinheiro tem custo no mercado. Além disso, ao abrir um negócio, é necessário que você tenha um recurso em caixa, mesmo que não tenha uma rentabilidade alta. Nesse caso, é preferível utilizar um crédito fornecido pelo banco, com mais tempo para pagamento e outras vantagens para iniciar um negócio, e manter aquele seu valor que seria para capital em caixa para outras oportunidades”, esclareceu.

Ronaldo explicou que, apesar de ser semelhante a outras instituições bancárias, o Sicredi trata-se de uma cooperativa, isso porque a forma de relacionamento da instituição com seus associados é completamente diferente de um banco convencional.

No evento será apresentado os benefícios aos associados, além de apresentar para a Associação Médica (AMMS), oportunidades de parcerias no mesmo formato. A parceria tem como benefícios: taxa diferenciada, atendimento exclusivo e uma gama de produtos e serviços.

Serviço

O evento tem vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas aqui.

