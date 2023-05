Sidinei Barboza assume como presidente do Rádio Clube Campo

Toma posse nesta segunda-feira (22), no salão social-sede cidade, o novo presidente do Rádio Clube Campo, Sidinei Barboza, junto com o Vice-presidente Dr. Jurandir Oliveira, para o triênio de 2023 a 2026.

A nova diretoria irá administrar o Rádio Clube conforme determina o estatuto, trabalhando em conjunto com os conselhos e buscando parcerias nas mais diversas esferas.

Além disso, outro dever será captar, resgatar e fidelizar novos associados, além de profissionalizar os setores de esportes, lazer, eventos e ações de marketing do clube e tornar o rádio clube financeiramente e administrativamente viável e sustentável.

O Rádio Clube Campo está localizado na Rua Padre João Crippa, nº 1280, logo em frente à praça do mesmo nome, na região central da Capital.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também