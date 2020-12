Silvio Santos comemora 90 anos em festa do pijama com a família

Sarah Chaves com informações do Estadão

O apresentador Silvio Santos comemorou o seu aniversário de 90 anos com uma festa do pijama preparada pela sua família em casa.

A filha do dono do STB, Patrícia Abravel, publicou fotos no Instagram em que cerca de dez convidados aparecem com trajes para dormir iguais, com estampas coloridas em um fundo preto. A celebração, que aconteceu em casa, teve direito ainda a docinhos e bexigas coloridas. Outros amigos e parentes participaram da reunião virtualmente, através de uma vídeo conferência. “Quanta vida nesse história! Filhas, irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, genros, “reunidos” celebrando esse paizão! 90 velas no bolo e ele queria apagar 1 por 1!”, brincou a apresentadora.

A festa dos 90 anos de Silvio Santos foi em casa, mas com direito a bolo com 90 velas. O apresentador não vai ao SBT gravar programa deste do início da pandemia do novo coronavírus.

Assista ao vídeo publicado por Patrícia:

