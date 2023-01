"Vamos oferecer segurança e previsibilidade", afirma Simone ao assumir Ministério

Ao assumir Ministério do Planejamento e Orçamento nesta quinta-feira (5), Simone Tebet afirmou que objetivo é trazer investimentos, emprego e renda através de segurança e previsibilidade no orçamento.

Simone iniciou o discurso agradecendo ao presidente Lula pela oportunidade de comandar “umas das pastas mais importantes do Governo”. “O Brasil voltou a curso normal da sua historia, que nós possamos colocar as propostas do governo nos programas e planos na Lei Orçamentária sim, mas também no Plano Plurianual (PPA), pois saberemos o que queremos fazer e deixaremos um planejamento organizado para os próximos 8, 12, 20, 30 anos no Brasil”, declarou Simone

A ministra ainda garantiu colocar o brasileiro no orçamento sem descuidar das responsabilidades fiscais. “Estaremos prontos para apresentar os melhores diagnósticos do Brasil, indicar os melhores caminhos para alterar a triste realidade de sermos proporcionalmente o país mais desigual do planeta”.



“Feito o planejamento vem a parte mais difícil, o orçamento, não vamos descuidar dos gastos públicos, ai se verá nosso lado firme e conciliador. O planejamento global vai tentar evitar rota de colisão, e evitar que os ministérios direcionem suas ações para o mesmo lado, deixando outras áreas descobertas. Vamos oferecer segurança e previsibilidade, que vai atrair mais investimentos emprego e renda”, finalizou Simone Tebet ao assumir Ministério do Planejamento e Orçamento.

