Simpósio abordará papel da Justiça Desportiva em MS

Acontece no Plenário do Pleno do Tribunal de Justiça de MS às 8h desta quinta-feira (2), a abertura do Simpósio Justiça Desportiva Brasileira – Perspectivas e Práticas, voltado ao público geral, atletas, dirigentes de times, clubes, empresários, jornalistas, estudantes, magistrados e advogados.



A abertura será com uma sessão de julgamento itinerante do Pleno com a presença dos Conselheiros do órgão julgador. Durante o Simpósio haverá o lançamento oficial do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos. A realização do simpósio visa incentivar o esporte estadual, em suas diversas modalidades, como também o papel da justiça desportiva, esclarecendo sobre seu funcionamento e promovendo a troca de experiência entre os tribunais.



Já na sexta-feira (3), estão previstos painéis e uma mesa redonda com a participação de integrantes do esporte local, entre eles, os paratletas olímpicos Fernando Rufino (canoagem) e Yeltsin Jacques (atletismo), além dos Conselheiros do STJD e do presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins. Evento será no Teatro Aracy Balabanian, Centro Cultural José Octávio Guizzo, situado na Rua 26 de agosto, 453, Centro.



As inscrições devem ser feitas pela secretaria virtual da Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS) no link https://sejud.tjms.jus.br/secretaria/inscrever/11893.

