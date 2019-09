Sinalização na Brilhante deve esperar obras da estação de pré embarque

O secretário de Infraestrutura Urbana, Rudi Fiorese, afirma não ter data confirmada para começar o trabalho de sinalização das avenidas Brilhante, e Bandeirantes, que teve recentemente o recapeamento feito pelo exército em contrato com a Prefeitura de Campo Grande.

De acordo com o secretário, a sinalização horizontal da via que são as faixas de divisão de pista, faixa de pedestre e faixa de rodagem, estam no pacote de obras do corredor de ônibus, juntamente com o recapeamento e a construção das estações de pré embarque. Ou seja a pista só será sinalizada após término de conclusão da licitação das estações que está na fase de análise do processo de preço.

Rudi Fiorese explica que apesar de estarem no mesmo pacote de obras, as licitações são feitas separadamente.“O exército tinha contrato para a infraestrutura que inclui a drenagem e recapeamento, as estações de embarque é de uma outra empresa e a sinalização já foi licitada e será feita pela Sitran, após iniciarmos as obras das estações", afirmou.

O investimento para a sinalização será de R$ 577 mil, e vai começar pela rua Guia Lopes e passará pela avenida Brilhante,e consequentemente a Bandeirantes.

Corredor de ônibus

A construção do corredor de ônibus para pré embarque na avenida Bandeirantes, foi licitada e cinco empresas disputam a habilitação pela Diretoria-Geral de Compras e Licitação (DICOM), órgão responsável por avaliar e escolher a empresa para executar a obra.

Serão investidos na Avenida Bandeirantes, incluindo drenagem, recapeamento, sinalização e implantação de sete estações de pré-embarque no corredor do transporte coletivo, R$ 6.462.933,73 em recursos do PAC Mobilidade e R$ 2.297.378,94, contrapartida do Governo do Estado.

