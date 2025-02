Sindicato da Indústria da Construção ganha painel econômico da Fiems

Para atender a demanda de sindicatos patronais e segmentos industriais, o Observatório da Indústria do Sistema Fiems está produzindo painéis econômicos exclusivos e o primeiro foi apresentado na terça-feira (11) ao Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção (Sinduscon-MS).

O painel com informações sobre custos, perfil ocupacional e saldo de contratação e emprego em Mato Grosso do Sul, além do panorama geral da indústria da construção no país irá ajudar na tomada de decisões sobre o mercado da construção civil.

Segundo o gerente do Observatório da Indústria, o economista Ezequiel Resende, os dados são coletados e atualizados junto a cerca de 50 fontes oficiais. "Nosso trabalho é fazer a extração, o tratamento e a curadoria dos dados conforme a necessidade de cada setor da economia. São mais de 1,5 milhão de informações disponibilizadas aos filiados", explica.

O presidente do Sinduscon-MS, Kleber Luiz Recalde, se disse impressionado com a riqueza de dados para consulta e falou das vantagens de contar com um painel exclusivo. "Nós, representantes dos sindicatos, temos que aprender a lidar com essas novas ferramentas e informações. Isso vai simplificar muito nossas análises internas. A partir disso, conseguimos atuar com mais eficiência em benefício do setor. Fiquei muito satisfeito em saber que o nosso presidente Sérgio Longen trouxe o Observatório da Indústria para Mato Grosso do Sul", afirmou.

