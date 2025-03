Sindicato Rural empossa nova diretoria sob presidÃªncia de JosÃ© Eduardo Duenhas

A nova diretoria do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG) tomou posse nesta segunda-feira (10), para o triênio 2025-2027. José Eduardo Duenhas Monreal, assumiu a presidência da entidade e destacou a importância da qualificação profissional como pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável do agronegócio durante seu discurso.

“É imperioso trabalharmos para aumentarmos a oferta de mão de obra no campo tanto em quantidade como em qualidade, e nesse aspecto, os cursos profissionalizantes do SENAR serão cada vez mais implementados em nossa gestão, assim como novos projetos na área da educação”, afirmou Monreal.

A nova diretoria já traçou um plano de ação voltado para infraestrutura, acesso à informação e fortalecimento da representatividade do setor. Entre as pautas prioritárias estão a melhoria dos serviços de energia elétrica e das estradas rurais, além da ampliação da assistência técnica e do fornecimento de informações de mercado, garantindo maior rentabilidade aos produtores.

Monreal destaca o crescimento de novas cadeias produtivas no estado, como a silvicultura, a produção de laranja e amendoim, além do avanço da suinocultura, que tem atraído cooperativas e empresas para Mato Grosso do Sul.

A continuidade dos projetos da entidade também está entre as prioridades da gestão, incluindo os tradicionais encontros do Café da Manhã, que promovem debates mensais sobre temas estratégicos para o agro. Outro destaque é a realização do Interagro 2025, marcado para junho, que promete reunir produtores, especialistas e empresas no Espaço Comitiva Eventos, recentemente reformado.

Segundo ele, o Sindicato também manterá suas parcerias estratégicas com o Governo do Estado, prefeituras e entidades como Famasul, Senar/MS e ASUMAS, garantindo a oferta de cursos de capacitação e a formação de mão de obra qualificada para o setor.

A cerimônia contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, além de autoridades políticas e representantes de instituições do setor agropecuário. "A educação, aliada ao crescimento do agronegócio e à diversificação da economia, é fundamental para gerar emprego, renda e um ambiente de negócios favorável", falou o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. "Sabemos que o empreendedorismo traz desafios, mas é com determinação e investimento, tanto público quanto privado, que construímos um futuro melhor para todos. E o trabalho realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande é essencial para essa evolução”, destacou o governador.

Já o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, ressaltou a importância do trabalho dos sindicatos rurais na formação das novas gerações e na conscientização sobre a sustentabilidade no campo. "No último ano, atingimos um recorde, chegando a 612 escolas e impactando 200 mil alunos. Estamos levando a essas crianças um entendimento real sobre o que o produtor faz em suas propriedades com sustentabilidade. Projetos como o 'De Olho no Material Escolar' são fundamentais, pois permitem revisar e qualificar o conteúdo que chega até os alunos. Essa mudança precisa começar desde cedo, pois é através da educação que transformaremos a visão das futuras gerações sobre o agro”.

Confira a lista completa da diretoria eleita para o triênio 2025-2028

Presidente

José Eduardo Duenhas Monreal

1º Vice-presidente

Luiz Felipe Orro

2º Vice-presidente

Elezia Moraes Machado

1º Secretário

Giulian Rios

2º Secretário

Ronan Rinaldi Salgueiro

1º Tesoureiro

Huang Jean Poll

2º Tesoureiro

Alessandro O. Coelho

Suplentes

Marisa Correa Machado H. Koin

Carlos Henrique de Oliveira

Cláudia V. Novaes G. de Carvalho

Gustavo Roberto Vieira Nunes

Lucas Ingold

Vicente Coelho

Airton Rui C. Fernandes

Conselho Fiscal Efetivo

Antônio de M. Ribeiro Neto

Laucídio Coelho Neto

José Lemos Monteiro

Conselho Fiscal Suplente

Pedro de S. Junqueira Netto

Armando Luiz Nocera

Roberto F. Coelho

Delegados

José Eduardo D. Monreal (Efetivo)

Wilson Igi (Efetivo)

Rodolfo Vaz de Carvalho (Suplente)

Ruy Fachini Filho (Suplente)

