Sindicato Rural oferta cursos de capacitação gratuitos em fevereiro

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS), o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho - SRCG, divulgou a lista de cursos gratuitos para o mês de fevereiro.

Serão 12 capacitações de curta duração, destinadas para produtor(a) rural, seus familiares, técnicos, estudantes e todos que desejam se qualificar para ingressar no mercado de trabalho rural. Entre as qualificações constam cursos de produção de alimentos saudáveis, informática básica, associativismo, implantação e manejo de horta, corte e costura básico, produção de enxames, utilização de drones e outros.

As inscrições podem ser feitas na sede do SRCG ou pelo whatsapp (67) 9 9989-6145 em horário comercial. Os cursos serão ministrados na Capital, e nas cidades de Corguinho e Rochedo.

Pilotagem de drones é uma das capacitações com mais procura, devido a alta demanda, é possível realizar um pré-cadastro no site da entidade: srcg.com.br. O processo facilitará a organização possibilitando a maior participação de todos interessados.

“O Sindicato Rural continua comprometido em oferecer programas educacionais de alta qualidade para impulsionar o desenvolvimento do setor rural. Os nossos cursos, são uma excelente chance para quem queira ingressar e aproveitar as oportunidades que o agronegócio proporciona”, comentou o presidente do SRCG, Alessandro Coelho.

Confira a lista de cursos:

