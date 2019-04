Síndico inibe o uso de maconha em condomínio

O síndico do condomínio Residencial Albuquerque II, teve a ideia de colocar um informativo, sobre o uso da maconha, no local. A iniciativa tem como objetivo ajudar os moradores a se portar diante de uma situação incômoda: o cheiro do entorpecente.

Benedito Carlos Rosa Bento, afixou o informativo no mural de todos os 13 blocos e na guarita, e tem como objetivo orientar alguns moradores que se sentem prejudicados, a como se manifestar no residencial.

O informativo relata que foram feitas várias reclamações verbais referente ao uso de drogas, e que a maior reclamação é sobre o cheiro que entra nas apartamentos dos reclamantes.

Benedito fala que é um "assunto muitíssimo delicado, mas não podemos ignorá-lo". Ele ressalta que nem tudo é de responsabilidade do síndico, mas que a ideia de certo, e os moradores já começam a sentir resultado nos primeiros 30 dias.

O informativo traz algumas perguntas e orientações, por exemplo: Deve-se chamar a polícia? Existe um meio para evitar o uso nas áreas comuns e nas áreas privadas? Usar e vender drogas são crimes?

Uma moradora do condomínio, que preferiu não se identificar, achou ótimo, "porque esse povo [os maconheiros] pensa que mandam no mundo, eles fumam maconha na cara da gente". Ela diz ainda que "eles pensam que a fumaça não faz mal para os outros". Indignada com os usuários de drogas no local, a moradora, que tem problema de pulmão, fala que "eles não têm que ficar fumando a droga no condomínio, e se quiserem fumar que vão para o meio do mato", afirma.

Outra moradora afirma que a iniciativa deu resultado sim, e melhorou bastante em relação ao que era antes. Ela fala que "antes, os maconheiros fumavam na frente do bloco, agora eles vão para a praça".

