Sindivarejo realiza treinamento para gestão de e-social em maio

O Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo) em parceria com a CONSULTACONT, empresa especializada em assessoria, realiza no dia 9 de maio, o treinamento em gestão da informação no e-social. A ação será no auditório do Senac Turismo e Gastronomia, na rua Antônio Maria Coelho, 3368, bairro Jardim dos Estados. Começa às 8h e segue até às 17h30. Inscrições devem ser feitas aqui.

O foco é orientar contadores, empresários, técnicos de segurança do trabalho e gestores em geral, uma vez que qualquer informação lançada no sistema de maneira incompleta pode gerar grandes multas à empresa.

Serão oito horas de treinamento, ressaltando que o contador terá papel fundamental em alimentar o sistema, porém o empresário é quem deverá gerir de forma criteriosa todas as informações obrigatórias, para evitar prejuízos. Os participantes terão material de apoio e ao fim do curso receberão certificado.

Mais informações no link: www.sympla.com.br/e-social-e-a-gestao-da-informacao__501668 ou pelo telefone (67) 99345-6619.

