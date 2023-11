Site divulga ranking das piores comidas do Brasil; confira

Que o Brasil é o lar de várias comidas deliciosas, isso não é dúvida, mas se o bom existe, o ruim também está lá. O TasteAtlas divulgou um ranking com os 10 pratos brasileiros com as piores avaliações na plataforma, que é especializada em gastronomia.

No total, foram recolhidas as opiniões de mais de 4,9 mil leitores do portal, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que votaram e deixaram suas opiniões sobre os pratos, avaliando cada um com notas de 1, sendo muito ruim, até 5, que seria um prato ótimo.

Confira a lista:

10º lugar – Casadinhos, com nota de 3,6;

9º lugar – Mocotó, com nota de 3,6;

8º lugar – Salada de maionese, com nota de 3,6;

7º lugar – Salpicão de frango, com nota de 3,6;

6º lugar – Sequilhos, com nota de 3,6;

5º lugar – Maria mole, com nota de 3,5;

4º lugar – Quibebe, com nota de 3,4;

3º lugar – Tereco, com nota de 3,2;

2º lugar – Arroz com pequi, com nota de 3,1;

1º lugar, com a pior avaliação de todas – Cuscuz Paulista, com nota de 3,1.

