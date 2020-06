Skol dá desconto de 50% e ajuda as empresas no happy hour em quarentena

A Skol, marca de cervejas da fabricante de bebidas Ambev, em parceria com o aplicativo Zé Delivery promove o Happy Hour Virtual com Skol.

Por meio do site as empresas poderão adquirir vouchers com valores entre 20 e 50 reais. Com os vouchers gerados, a própria plataforma dispara os códigos para os funcionários, que por sua vez, podem comprar sua bebida via delivery. Quem ganha o cupom pode adquirir qualquer bebida disponível no aplicativo, e não apenas Skol.

A campanha também inaugura o primeiro perfil de Linkedin de uma marca Ambev para se comunicar com o mundo corporativo. “Com a quarentena tivemos que rever todos os nossos hábitos, mas alguns deles não precisam desaparecer. Principalmente aqueles que tem como objetivo deixar os nossos dias mais leves”, diz Natália Bueno, do marketing de Skol.

Para o lançamento, Skol vai dividir a conta, bancando 50% do valor para as cinco mil vendas iniciais utilizando o cupom HHVIRTUAL. A ação é válida para todas as cidades atendidas pelo Zé Delivery.

