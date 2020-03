Smart Fit suspenderÃ¡ treinos em todas as academias da rede

A rede de academias Smart Fit suspenderá as atividades a partir desta quinta-feira (19), no Brasil e na América Latina, por pelo menos 15 dias.

Em nota a academia diz que o cenário de combate a pandemia de coronavírus está mudando rapidamente e por isso tomou tal atitude, “pensando no bem-estar dos clientes e colaboradores” e ainda pede aos clientes.“se cuidem e fiquem seguros em casa”.

A Smart Fit destacou a criação de uma plataforma de treinos on-line gratuita, através do site da academia, clientes e não clientes podem escolher qual aula querem fazer, de forma a não ficarem inativos no período em que as aulas ficarem suspensas.

