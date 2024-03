'SÃ³ de rÃ©': Sexo anal Ã© um dos 'queridinhos' e mais procurados pelos sul-mato-grossenses

Mais de 2.800 sul-mato-grossenses escolheram o sexo anal como ‘fetiche preferido’ durante o Censo dos fetiches, feito pela plataforma Sexlog. Este índice surge a partir do cadastro no site, uma vez que os novos usuários precisam escolher qual o seu ‘queridinho’, ou o que está procurando, quando o assunto é prazer.

Conforme a plataforma, apenas de Mato Grosso do Sul o crescimento de cadastro do site foi de 18,9%, empatando com o vizinho Mato Grosso e escondidinho atrás da porta, está o estado de Goiás, que teve 16,4%.

Quando o cadastro inicial é feito, o usuário pode selecionar os fetiches em que tem interesse ou pode não preencher nenhum. Porém, em 2023, o sexo anal foi escolhido não apenas pelos sul-mato-grossenses, mas por todos os brasileiros que utilizam o site, se tornando o mais novo ‘queridinho’ do Brasil.

Entre aqueles que assinalaram algum fetiche, mais de 100 mil - 6,6% - das pessoas disseram ter o sexo anal como o seu principal interesse. Em segundo lugar no ranking dos fetiches mais requisitados por esses usuários está a orgia, 4,6%. Já o voyeurismo obteve 3,4% desse desejo.

Confira agora, os cinco fetiches que faz a galera do Centro-Oeste ir a loucura na cama e por de trás da telinha:

Sexo anal - Por aqui, o sexo anal também é o preferido entre quem ingressou em 2023 no Sexlog. Entre essas pessoas, pelo menos, 13,6 mil registraram o sexo anal como seu maior interesse. Porém, esse número pode ser ainda muito maior, visto que não são todas as pessoas que declaram de onde são e outras preferem não marcar quais são os seus fetiches preferidos.

Dessas pessoas, a maioria está no em Goiás, aproximadamente 4,5 mil. Já o Mato Grosso tem, pelo menos, 3,2 mil; Entre os sul-matogrossenses são 2,8 mil e no Distrito Federal são 2,9 mil.

Orgia - A orgia tem uma grande quantidade de adeptos na região. Ao menos 9,3 mil novos usuários marcaram essa caixinha como uma de suas preferências. Sendo que, novamente, o Goiás saiu na frente com mais adeptos do fetiche, são 3 mil. Enquanto o Mato Grosso registrou 2,3 mil; No Mato Grosso do Sul são 2 mil e no Distrito Federal são 1,9 mil.

Homens Dotados - Diferentemente do restante do País, o fetiche por homens dotados é o que ocupa o terceiro lugar no top #5 fetiches da região Centro-Oeste. Foram 6,9 mil pessoas que registraram esse como um de seus principais interesses, sendo que 2,4 mil são goianos; 1,6 mil são mato-grossenses; 1,4 mil são sul-mato-grossenses e 1,3 são brasilienses.

Voyeurismo - Considerando os cadastros feitos em 2023, no Centro-Oeste são, pelo menos, 6,8 mil interessados no fetiche de observar pessoas transando. Desse total, a maioria é goiana, 2,3mil. Novamente o Mato Grosso aparece em segundo lugar com 1,3 mil interessados por esse fetiche. O Distrito Federal tem 1,9 mil e o Mato Grosso do Sul 1,2 mil.

Gang Bang - Em 2023, mais de 6,6 mil se mostraram motivados em encontrar parceiros para praticar gang bang. Novamente, Goiás saiu na frente, com 12,2 mil pessoas interessadas nesse fetiche. Em segundo lugar, há um empate técnico entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ambos com 1,4 mil pessoas e em terceiro lugar os brasilienses com 1,5 mil pessoas.

O Sexlog – O site funciona como uma rede social de sexo e swing do Brasil, com mais de 20 milhões de usuários cadastrados. São milhares de fotos e vídeos reais publicados por dia, todos com conteúdo amador.

Trocas de mensagens, convites para encontros e divulgação de eventos também fazem parte da rede, que visa proporcionar prazer para pessoas solteiras e casadas que buscam novidades na cama.

