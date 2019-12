Sobrevivente de voo da Chapecoense ganha competição musical

Jônathas Padilha, com informações do Uol

Jakson Follmann venceu a competição musical da Rede Globo, PopStar, e faturou R$ 250 mil. Na final, Jakson conquistou o primeiro lugar com a sua interpretação da música Evidências, derrotando Helga Nemetik na última batalha musical.

O ex-goleiro do Chapecoense foi sobrevivente do acidente do vôo que matou 71 pessoas em 2016 e hoje é embaixador do time de Santa Catarina.

Follman venceu a final do programa cantando diversos sucessos do sertanejo, como, Propaganda de Jorge & Mateus, Tocando em Frente de Almir Sater e Evidências de Chitãozinho & Xororó.

O ex-goleiro liderou as três etapas da decisão e derrotou Helga Nemetik, que cantou Elis Regina e duas músicas em inglês, Listen to Your Heart da Roxette e Un-Break My Heart do Toni Braxton.

Aos prantos, Jakson se mostrou muito feliz em receber o prêmio. "Estou superfeliz, Taís, por tudo que está acontecendo na minha vida. Meus pais aqui, meus amigos...", disse. Aos gritos da platéia ecoando "ele merece", Follman continuou. "Para mim, sempre foi um desafio, desde o começo do programa, subir ao palco. Meu maior adversário foi eu mesmo, de poder me portar diante das câmeras para o público. Aquela conquista pequenininha, de cada domingo, fazia uma diferença muito grande para mim”

Além dos agradecimentos, Jakson mandou um beijo para sua esposa que está grávida e dedicou seu prêmio a sua família. "Quero mandar um grande beijo para minha mulher, que está em casa, em fevereiro meu filho vai nascer, então é por uma boa causa. Esse título é para minha mulher, para meus pais, o João Colossi, meu irmãozão, a Cintia, minha fonoaudióloga de Chapecó. Foram dias intensos que valeram a pena, e eu faria tudo de novo. Muito obrigado. Esse prêmio é de todos!".

Os integrantes do júri técnico elogiaram a desempenho, como Tony Tornado, justificando sua nota. "Confesso a você que já o vi em outras apresentações e fui mais feliz, razão pela qual dei 9,8 com louvor". Alinne Rosa se disse surpresa com a apresentação. "Estou muito mais que surpresa, porque a gente vê na televisão e pensa 'Será que é isso mesmo?'. Quando começou a cantar, jogou um grave, me arrepiei toda!".

A cantora Preta Gil também o elogiou. "Fico muito feliz, porque na primeira apresentação você já se revelou o artista e o cantor que você mostra na final. Acho que você ganhou mais confiança pelo reconhecimento do seu talento. Você sempre foi popstar desde o momento que você pisou aqui, hoje não vai ser diferente. Parabéns pela sua trajetória, por tudo que você conquistou no programa", finalizou.

