Soldado morre atropelado por caminhão na Orla Aeroporto

Um soldado da Base Aérea de Campo Grande, identificado como Joilson Costa da Mata, 22 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (2), depois de ser atropelado por um caminhão, na avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu em frente à Orla do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Joilson foi arrastado na avenida e não resistiu, morrendo no local.

Em breve mais informações.

