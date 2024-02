Solteiros são menos felizes que pessoas casadas, mostra pesquisa

De acordo com uma pesquisa publicada pela Gallup - empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos -adultos casados relatam ser muito mais felizes do que aqueles em qualquer outro status de relacionamento.

“Qualquer que seja a forma como analisamos esses dados, vemos uma vantagem bastante grande e notável em ser casado em termos de como as pessoas avaliam a sua vida”, disse Jonathan Rothwell, autor da pesquisa e economista principal da Gallup.

Mais de 2,5 milhões de adultos nos Estados Unidos foram questionados sobre como avaliariam a sua vida atual, sendo zero a pior classificação possível e 10 a mais alta de 2009 a 2023. Em seguida, os pesquisadores perguntaram aos entrevistados qual seria o seu nível de felicidade daqui a cinco anos.

Uma pessoa tinha que classificar sua vida atual como sete ou mais e seu futuro previsto como oito ou mais, para ser considerada próspera, de acordo com a pesquisa.

Durante o período de respostas, as pessoas casadas relataram consistentemente que os seus níveis de felicidade eram mais elevados do que os seus colegas solteiros, com taxas entre 12% e 24% mais elevadas, dependendo do ano, segundo os dados.

A lacuna existia mesmo quando os investigadores ajustavam fatores como idade, raça, etnia, gênero e educação, disse a pesquisa.

A educação é um forte preditor de felicidade, mas os dados mostraram que os adultos casados que não frequentaram o ensino médio avaliam as suas vidas de forma mais favorável do que os adultos solteiros com pós-graduação.

“Coisas como raça, idade, gênero e educação são importantes. Mas o casamento parece importar mais do que esses fatores quando se trata de algo como essa medida de viver a sua melhor vida”, disse Bradford Wilcox, professor de sociologia e diretor do Projeto Nacional de Casamento da Universidade da Virgínia. Wilcox revisou e editou a pesquisa da Gallup.

“Somos animais sociais. E, como disse Aristóteles, estamos programados para nos conectar”, acrescentou.

Talvez a felicidade ligada ao casamento tenha algo a ver com o que as pessoas esperam dele. “Na minha prática na última década, notei uma mudança gradual do ‘casamento romântico’ para o ‘casamento de companheiro’, o que significa que as pessoas estão cada vez mais escolhendo cônjuges que, no início, são mais como melhores amigos do que parceiros apaixonados”, disse Ian Kerner, terapeuta matrimonial e familiar.

Significa que essas pessoas estão escolhendo parceiros com base em qualidades que, provavelmente, promoverão estabilidade e satisfação a longo prazo, disse ele.

Deixe seu Comentário

Leia Também