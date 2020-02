"Somos destaque nacional pela gestão responsável", diz Riedel

O secretário de Governo, Eduardo Riedel, comentou a colocação do estado como o 3º a mais ter investido em 2019 destacando a gestão de Mato Grosso do Sul.

Ele avalia que esse resultado só foi possível porque o Estado fez sua parte e andou à frente promovendo uma agenda de reformas imprescindíveis para aumentar a produtividade e a competitividade, adotando medidas austeras, mas necessárias para equilibrar receita e despesa e diminuiu o número de secretarias para uma estrutura administrativa enxuta.

O ranking de investimentos dos estados brasileiros, mostra MS ocupando a terceira posição. Na contramão de outras Unidades da Federação que enfrentam dificuldades para cumprir compromissos e pagar o salário do funcionalismo, em 2019,

Segundo Riedel, MS manteve os pagamentos em dia e usou 7,69% da receita para investimentos. “Mais uma vez somos destaque nacional por nossa gestão responsável, que toma as medidas necessárias para manter as contas em dia e investir em infraestrutura, educação e segurança, permitindo ao nosso estado se desenvolver cada vez mais”,

Os dados foram levantados através de relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal, além de informações do Tesouro Nacional e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Segundo Riedel, em 2019, MS aplicou R$ 910 milhões para melhorar a vida das pessoas com obras em áreas prioritárias como infraestrutura, saúde, segurança pública e educação.

“O resultado desses números positivos que conquistamos refletem a formação de uma nova consciência sobre os limites do governo e suas atribuições. Trabalhamos parar tornar nosso estado mais eficiente, menos oneroso, focado no desenvolvimento econômico e no equilíbrio social. Mato Grosso do Sul cresce mais do que o Brasil, gera emprego, desenvolvimento e oportunidades”, conclui Riedel.

