Sorteados na Corrida do Pantanal 2023 recebem carro e motos 0km

Foi realizada nesta sexta-feira (17), no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande, a entrega de um carro e três motocicletas zero km aos participantes da edição 2023 da Corrida do Pantanal que foram sorteados durante o evento.



Cada competidor inscrito que cruzou a linha de chegada, no último dia 8 de outubro, teve de depositar um cupom na urna e permanecer durante o sorteio para ter direito a ser contemplado.

O chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, destacou que esta é a maior premiação do Centro-Oeste em corridas de rua. "É uma alegria muito grande saber que os prêmios estão sendo entregues a pessoas que realmente precisam. Esses prêmios vão fazer diferença na vida delas. Isso demonstra a democracia que é a Corrida do Pantanal, um evento aberto todos, sejam jovens, adultos ou idosos, pessoas com deficiência, enfim. Todos participando de um evento grandioso e que promove a saúde e o bem-estar", disse Robson.

Sirlei Bispo do Nascimento foi sorteada com um automóvel zero km. "Foi surreal, incrível. Convido todos a participarem da Corrida do Pantanal. Gosto muito do bem-estar e de participar de caminhadas e corridas. Meu objetivo é continuar praticando atividade física", disse Sirlei, que fez a caminhada de 5 km ao lado do filho e do marido.

Relação de ganhadores

Motocicleta zero km

Rita de Fátima da Silva Lopes

Poliany Tassoni Gudos

Mario Edson Vilanova de Oliveira

Carro zero km

Sirlei Bispo do Nascimento

