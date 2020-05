Sorteio da Nota MS Premiada ocorre neste sábado

O quarto sorteio do Programa Nota MS Premiada que ocorre neste sábado (30), irá premiar R$ 300 mil pelo concurso da Mega-Sena aos consumidores que incluíram o Cadastro de Pessoa Física (CPF) na nota fiscal durante as compras feitas no mês de abril a certarem as seis dezenas .

O valor de R$ 100 mil, será dividido para quem acertar as seis dezenas do sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), e os que acertarem a quina vão dividir R$ 200 mil.

O consumidor pode consultar o resultado acessando o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o seu CPF. A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados. “Ao certificar-se que teve as suas dezenas sorteadas, o consumidor precisa fazer o cadastro no site Nota MS Premiada para informar seus dados bancários e receber a premiação”, ressalta o chefe da Unidade de Educação Fiscal, Amarildo Cruz.

O consumidor premiado, deve se cadastrar até 15 dias após o sorteio, e receberá o pagamento no dia 20 do mesmo mês.

Se o cadastramento for efetuado do 16º dia até o último dia do mês, o prêmio será depositado na data do dia 20 do próximo mês.

