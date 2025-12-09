Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Geral

Sorteio da Powerball chega a R$ 5 bilhões após rodada sem vencedores

Dois participantes brasileiros receberam recentemente prêmios de US$ 50 mil cada ao acertarem combinações secundárias

09 dezembro 2025 - 12h13Sarah Chaves
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

O sorteio da Powerball, loteria dos Estados Unidos, será realizado nesta quarta-feira (10). O prêmio acumulado está estimado em R$ 5 bilhões, após a última rodada, na segunda-feira, não registrar ganhadores. Os números sorteados na ocasião foram 8, 32, 52, 56, 64 e Powerball 23.

A Powerball é uma loteria norte-americana cujos concursos são abertos a jogadores de diferentes países, desde que adquiram bilhetes válidos nos Estados Unidos.

Plataformas de intermediação, como a TheLotter, permitem que residentes no Brasil participem do sorteio mediante compra de bilhetes adquiridos por representantes no território norte-americano. O processo consiste em selecionar os números, autorizar a compra e receber uma cópia digitalizada do bilhete.

Os prêmios são repassados integralmente ao titular do bilhete. Valores de até US$ 600 podem ser transferidos diretamente ao participante. Para prêmios superiores, o vencedor precisa receber o valor pessoalmente nos Estados Unidos, com possibilidade de suporte logístico oferecido pela plataforma.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, dois participantes brasileiros receberam recentemente prêmios de US$ 50 mil cada ao acertarem combinações secundárias da Powerball.

O sorteio desta quarta-feira segue o formato tradicional da loteria: cinco números de 1 a 69 e um número Powerball de 1 a 26. A participação deve ocorrer antes do fechamento das vendas, conforme as regras locais pela TheLotter.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vídeo: Encontro com Frei Gilson emociona família que acompanha o sacerdote há anos
Geral
Vídeo: Encontro com Frei Gilson emociona família que acompanha o sacerdote há anos
Deputados Gerson Claro e Paulo Corrêa
Geral
Assembleia alcança 89% e mantém Selo Ouro no Radar da Transparência
Hugo e Rubia
Interior
Juíza mantém Rúbia presa por assassinato de jogador em Sete Quedas
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Materiais apreendido -
Polícia
Homem chora e admite trabalhar no "disk droga" ao ser preso pela PM em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 09/12/2025
Secretária de Fazenda participou da prova de 10 km
Geral
Apareceu! Secretária de Fazenda é flagrada em corrida de Bonito durante atestado médico
Dia da Justiça: TJMS reafirma compromisso com serviços judiciários modernos e acessíveis
Justiça
Dia da Justiça: TJMS reafirma compromisso com serviços judiciários modernos e acessíveis
Atheyde Nery
Geral
Athayde Nery assume cargo na Casa Civil
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Justiça
Quebra de sigilo médico é reconhecida e acusada de aborto escapa de júri popular em MS

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade