Sorteio da Powerball chega a R$ 5 bilhões após rodada sem vencedores

O sorteio da Powerball, loteria dos Estados Unidos, será realizado nesta quarta-feira (10). O prêmio acumulado está estimado em R$ 5 bilhões, após a última rodada, na segunda-feira, não registrar ganhadores. Os números sorteados na ocasião foram 8, 32, 52, 56, 64 e Powerball 23.

A Powerball é uma loteria norte-americana cujos concursos são abertos a jogadores de diferentes países, desde que adquiram bilhetes válidos nos Estados Unidos.

Plataformas de intermediação, como a TheLotter, permitem que residentes no Brasil participem do sorteio mediante compra de bilhetes adquiridos por representantes no território norte-americano. O processo consiste em selecionar os números, autorizar a compra e receber uma cópia digitalizada do bilhete.

Os prêmios são repassados integralmente ao titular do bilhete. Valores de até US$ 600 podem ser transferidos diretamente ao participante. Para prêmios superiores, o vencedor precisa receber o valor pessoalmente nos Estados Unidos, com possibilidade de suporte logístico oferecido pela plataforma.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, dois participantes brasileiros receberam recentemente prêmios de US$ 50 mil cada ao acertarem combinações secundárias da Powerball.

O sorteio desta quarta-feira segue o formato tradicional da loteria: cinco números de 1 a 69 e um número Powerball de 1 a 26. A participação deve ocorrer antes do fechamento das vendas, conforme as regras locais pela TheLotter.

