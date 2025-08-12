Menu
Geral

Sorteio de Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta terça-feira

O jogo simples, com seis números marcados, custa agora R$ 6

12 agosto 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (12), pelo concurso 2.900, com a previsão de pagar R$ 40 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa agora R$ 6, com o valor reajustado.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Acusado de atirar cinco vezes contra "amigo" enfrenta julgamento nesta terça
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/8/2025
Influenciadora Maria Berklian, a "Rainha do Brasil", morre aos 86 anos
Demi Lovato e Joe Jonas revivem sucessos de Camp Rock em show dos Jonas Brothers
