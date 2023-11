Sortudo acerta sozinho e leva prêmio de R$ 50 milhões da Mega-Sena

Uma aposta de Aracruz, no Espírito Santo, acertou as seis dezenas do concurso 2.658 da Mega-Sena que foi realizado na noite desta terça-feira (21), em São Paulo, e levou sozinha o prêmio de R$ 50.248.574,29.

Os números sorteados foram: 05 – 13 – 39 – 51 – 58 – 60. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o ganhador realizou uma aposta simples, de seis números, em uma casa lotérica da cidade.

A quina teve 78 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 41.036,33. Já a quadra registrou 4.750 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 962,65.

O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (23). As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

