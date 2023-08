Sortudo! Apostador de MS acerta os 15 números da Lotofácil e leva R$ 251 mil

Mais um Campo-grandense com dinheiro na conta! Uma aposta de Campo Grande acertou as 15 dezenas da Lotofácil na noite desta segunda-feira (14), e levou R$251.580,64. O vencedor fez uma aposta simples de 15 números e faturou o prêmio sozinho. A aposta vencedora do concurso foi feita na lotérica Shopping Campo Grande. Confira os números sorteados: 02- 04- 06- 07- 08- 10- 12- 14- 15- 16- 18- 20- 23- 24- 25.

Além do apostador de Campo Grande, os ganhadores são de Santa Rosa (RS), Blumenau (SC) e Matao (SP).

A Lotofácil é um dos jogos de loteria com maior probabilidade de acerto, onde o apostador paga R$ 3 por volante e escolhe 15 entre 25 números. É preciso acertar as 15 dezenas sorteadas para ganhar o prêmio principal.

