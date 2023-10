Sortudo! Campo-grandense fatura R$ 100 mil em sorteio da Nota MS Premiada

Uma nota fiscal emitida em Campo Grande faturou o prêmio de R$ 100 mil do programa 'Nota MS Premiada'. As dezenas sorteadas foram: 02, 08, 11, 22, 48 e 49.

A Sefaz (Secretaria de Estado e de Fazenda) informou que outros 326 contribuintes receberão R$ 613,50 na Quina da Nota Premiada. O programa é um incentivo do governo aos contribuintes do estado para que informem o CPF a cada compra em estabelecimentos comerciais.

Quer saber se você também foi contemplado? Acesse a página do programa, na internet, para pesquisar seu CPF. Para receber o prêmio, os ganhadores devem realizar um cadastro também pelo portal. Nele deve constar os dados bancários e informações pessoais corretas.

Todo o procedimento deve ser realizado dentro de um prazo de 90 dias após o 15° dia do sorteio. Caso não seja feito, o ganhador perde o direito de receber os valores. Por isso, o recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do resultado.

