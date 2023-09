Sortudo ganha sozinho os R$ 85 milhões da Mega-Sena

Um sortudo de Santa Luzia, em Minas Gerais, acertou sozinho as seis dezenas sorteadas no concurso 2.630 da Mega-Sena. Com isso, ele levará sozinho o prêmio de R$ 84.729.015,05. O sorteio foi realizado às 20h deste sábado (9), em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 14 – 18 – 38 – 31 – 26 – 22. Outras 250 apostas que acertaram cinco dezenas ganharam R$ 24.675,33 cada. Ao todo, 9.565 apostas acertaram quatro dezenas e levam R$ 921,34.

A Mega soma três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados. Por conta do feriado de 7 de setembro, nesta semana, não houve sorteio na quinta-feira (7).

Deixe seu Comentário

Leia Também