Sorveterias brasileiras aparecem entre as 100 melhores do mundo; confira

A plataforma internacional Taste Atlas, uma espécie de guia culinário mundial, divulgou uma lista com as 100 melhores sorveterias do mundo, e o Brasil apareceu no top 40, com dois estabelecimentos no ranking.

Na lista, o país que mais se destacou foi a Itália, com 28 gelaterias na lista, sendo o país que apareceu mais vezes no ranking.

No caso do Brasil, as sorveterias em destaque foram a Sorveteria Cairu, localizada em Belém (PA), e a Sorveteria da Ribeira, que se encontra em Salvador (BA).

A Sorveteria Cairu foi considerada pelo Taste Atlas como “mais do que uma sorveteria”, “um símbolo de orgulho regional e uma embaixadora dos sabores amazônicos, tanto para os locais quanto para os visitantes”.

Já a Sorveteria da Ribeira foi destacada principalmente por sua experiência com os sorvetes, com “uma deliciosa combinação de sabores e texturas” que torna o local único para quem frequenta.



