25ª edição do Café com Negócios acontece na capital

A 25ª edição do " Café com Negócios – Sabor, Conhecimento e Networking " acontecerá na próxima terça-feira (27), às 7h 30 da manhã em Campo Grande.

Os sócio-fundadores do grupo da Know How Education comandarão a manhã de conversas com a palestra "Educação e Empreendedorismo: Inovar para educar!".

A entrada custa R$ 30, e a palestra será na Doces Momentos, rua Abrão Júlio Rahe, 795, Bairro São Francisco. Após o encontro será serviço um café da manhã.

Os interessados podem comprar os ingressos na Doces Momentos, QOD Baber Shop ou através do link.

Durante o café, Felipe irá contar sobre suas experiências no período em que esteve no Vale do Silício , um dos maiores pólos de inovação científica e tecnologia do planeta. "Fora do Brasil existe uma cultura forte de empreendedores se encontrarem para trocar informações e fazer negócio, mas esse tipo de atitude ainda é fraca por aqui. São justamente esses encontros que fortalecem a cadeia do empreendedorismo e possibilita criar um ecossistema de cooperação e inovação entre empresários, por isso o Café com Negócios é uma iniciativa importante e é muito bom participar", afirma.

O grupo atualmente é liderado pelos empreendedores Filipe Trindade, Pedro Pereira e Sarah Barros, recentemente o trio virou sócios do ex-vice-presidente da Walt Disney Magic Kingdom, Dan Cockrell.

A Know How é um projeto que começou a partir de uma ideia no chuveiro e hoje virou uma Startup com transações milionárias.

