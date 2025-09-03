Menu
Subea divulga bairros que receberão atendimento veterinário em setembro 

Serviços incluem consultas, vacinas e vermífugo; atendimento será feito com distribuição de senhas

03 setembro 2025 - 15h54Carla Andréa

O Consultório Móvel da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) segue circulando por Campo Grande e, neste mês de setembro, estará em dois bairros da cidade com atendimentos gratuitos para cães e gatos.

A iniciativa leva serviços como consultas veterinárias, vacinação antirrábica, polivalente (para cães), além de vermífugo e carrapaticida.

O atendimento será feito mediante distribuição de senhas, com limite de 15 consultas por período. Para garantir a assistência, os tutores precisam apresentar documento com foto, comprovante de residência e o comprovante do Cadúnico impresso e atualizado nos últimos 24 meses.

Também é necessário que os animais estejam devidamente contidos em coleiras ou caixas de transporte.

Agenda do Consultório Móvel em setembro

08 a 12/09 – CRAS São Conrado
Rua Livino Godoy, 777 – São Conrado
Horários: 8h às 11h / 13h às 15h

29/09 a 03/10 – Associação de Moradores Vila Fernanda
Rua Francisco Antônio de Souza, 534 – Portal Caiobá
Horários: 8h às 11h / 13h às 15h

Além do ônibus, a Subea também realizará atendimentos pelo programa Subea em Ação, que leva os mesmos serviços para diferentes pontos da cidade.

Neste mês, a ação será no dia 06/09, na Praça de Esporte Marcelo da Silva (Rua Presidente Café Filho, 957 – Coophatrabalho), das 13h às 15h.

