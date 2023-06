Submarino desaparecido: reserva de oxigênio acaba e destroços são encontrados

Acabou na manhã desta quinta-feira (22) a reserva de oxigênio do submarino Titan, da empresa OceanGate, desaparecido desde domingo (18) após uma expedição até os destroços do Titanic.

Cerca de cinco horas depois do fim do prazo máximo de duração de oxigênio dentro do submarino, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que destroços, não identificados até o momento, foram encontrados por uma sonda perto de onde estão os restos do transatlântico, naufragado em 1912.

"Uma área com destroços foi descoberta dentro da área de busca por um veículo não tripulado perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações", afirmou o comando Nordeste da Guarda Costeira norte-americana.

Anteriormente, na terça-feira (20) e quarta-feira (21), um avião das Forças Armadas do Canadá registrou ruídos que se assemelham a batidas na mesma região de buscas, porém, as autoridades não informaram que o som realmente foi originado do submarino.

