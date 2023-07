Subsecretaria do Procon Municipal será comandada por Costa Neto

José Ferreira da Costa Neto foi nomeado em Diário Oficial, o novo subsecretário de Proteção e Defesa do Consumir do Procon de Campo Grande, assumindo o lugar de Cleiton Thiago Almeida Pereira que estava no lugar desde fevereiro de 2021 e foi exonerado a pedido.

Casado e pai de duas filhas, José Ferreira da Costa Neto é formado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza-Ceará, no ano de 1984. O novo titular do Procon Municipal, atuou no período de 04/2022 a 03/2023 como diretor-presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – Anater, em Brasília/DF.

De 02/2019 a 03/2022, ele assumiu como diretor-administrativo Financeiro e de Fiscalização da Conab – Cia Nacional de Abastecimento. De 10/1997 a 08/2017 foi Gerente da Sub Regional de MS na Cargill Agrícola S/A.

Ao aceitar o convite da prefeita Adriane Lopes para assumir a Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, Costa Neto disse que sua experiência de quase 40 anos o capacita para o novo desafio. “Acredito que fortalecer o trabalho em equipe será uma das prioridades à frente da pasta, o que permitirá avançar para que todos os objetivos sejam alcançados. Um trabalho junto à comunidade, priorizando a parte educativa e de conscientização, é o que eu imagino que traga mais efeito em termos de resultados. Estou animado para realizar um trabalho sério e que surta efeito. Acredito muito no sucesso por meio de uma gestão compartilhada, em um ambiente justo, digno, fraterno, para chegarmos onde pretendemos”.

