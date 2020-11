Subtenente da PM perde a luta para o coronavírus e causa comoção

A Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AME-MS) informou nesta sexta-feira (27), o falecimento do Subtenente PM RR José Valdo Assiole de Oliveira. O Subtenente Assiole estava internado por COVID-19 e veio a falecer, se tornando mais uma vítima da doença no Estado.

O policial militar ingressou nas fileiras em 1986, prestou relevantes serviços na formação policial militar no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMS (CFAP) e atualmente estava na Reserva Remunerada.

Repercussão

Por meio de nota a Diretoria da AME-MS, irmanada a todos os Policiais Militares e Bombeiros Militares de MS, lamenta o fato ocorrido e roga a Deus para que dê forças aos familiares neste momento de perda e consternação.

O Deputado Estadual Coronel David (sem partido), lamentou em suas redes sociais a morte do Subtenente. “É com grande pesar que lamento a morte do Subtenente PM José Valdo Assiole de Oliveira, que infelizmente se tornou mais uma vítima da Covid-19”, disse ele na publicação. “Deixo aqui os meus mais profundos e sinceros sentimentos de solidariedade à família e aos amigos”, finalizou.

