Sucessão e governança foram temas da semana de palestras da Fiems Jovem

O programa Fiems Jovem promoveu nesta semana uma palestra com Gabriela Baumgart, acionista do Grupo Baumgart, destinada à formação e qualificação de jovens empresários da indústria. "Minha ideia é contar um pouco dos aprendizados e decisões que tivemos, como família empresária, lidando com temas importantes, como sucessão, educação de herdeiros e formação de acionistas ativistas. São temas que desafiam as famílias empresárias no Brasil como um todo", contou a palestrante.

Empresária com mais de 15 anos de atuação em conselhos de administração, Gabriela Baumgart é presidente do Conselho de Administração do Grupo Baumgart e da Track & Field, conselheira da Faber-Castell e da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Também é embaixadora do centro de governança da família empresária do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Segundo o diretor de relações internacionais da Fiems e coordenador do Fiems Jovem, Aurélio Rocha, o objetivo da iniciativa é conectar sucessores da indústria sul-mato-grossenses a grandes referências empresariais.

"Estamos conectando o nosso futuro empresário com as boas referências do nosso país para discutir sucessão familiar e governança corporativa. O Fiems Jovem se coloca como um programa de educação executiva para os sucessores pensando no futuro da indústria de Mato Grosso do Sul", disse Aurélio.

Na Fiems, Gabriela procurou dividir com os convidados um pouco da jornada empresarial do Grupo Baumgart, em São Paulo, com negócios em vários ramos e presença em todo o Brasil.

