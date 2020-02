Sucuri de quase 2 metros é encontrada na porta de posto de saúde

Sarah Chaves, com informações do G1

Os funcionários de um posto de saúde de Taquarussu, no interior do Mato Grosso do Sul, encontraram uma sucuri de um metro e meio, de acordo com a coordenadora da unidade, Maria Rocha, quando a cobra foi encontrada ela já estava na porta da unidade.

Segundo Maria, o flagrante foi na última segunda-feira (3) quando alguns funcionários já se preparavam para ir embora. "Não tinha mais pacientes e do nada escutei uns gritos dizendo que tinha uma cobra no posto de saúde. A sucuri era bem grande", explicou ao G1.

De acordo com a secretaria do meio ambiente, Ludimina Costa Soares, a cobra foi solta em uma área alagada da cidade sem ferimentos: "Ela estava muito brava e quando a soltamos dentro da água e sumiu rapidamente.

Ainda segundo informações da secretária, sempre aparece animais silvestres dentro das residências, pelo fato da cidade por estar muito próxima de áreas alagadas, quando chove: "Esses dias capturamos um jacaré de um metro dentro da casa de um morados. Isso aconteceu bem no final da tarde. Tinha chovido e depois apareceu o sol e aí eles [animais] sempre aparecem", finalizou.

