Sul-mato-grossense gastou mais de R$ 280 milhões em café em 2023

Pretinho, forte, doce ou melado, não importa como, o café é a bebida mais amada do brasil, a segunda mais consumida atrás da água, mas quanto o brasileio gasta com o café? Segundo dados do IPC Maps, especializado em potencial de consumo nacional, a bebida movimentou mais de R$ 18,1 bilhões em 2023.

O valor representa um acréscimo de 4,3% em relação ao 2022, quando as despesas somaram R$ 17,4 bilhões. MS ficou como 15° estado em gastos com café, foram R$ 283.390.182 milhões em 2023 contra os R$ 272.059.861 em 2022, crescimento de 4,2% ao ano

São Paulo lidera o ranking de consumo e respondeu por quase R$ 5 bilhões dos gastos no ano passado, porém foi no Tocantins que, entre 2022 e 2023, houve o maior crescimento — de 13,3% — no consumo de café, resultando em mais de R$ 71,9 milhões desembolsados pelas famílias.

Nos cálculos foram levados em conta despesas com pó de café e cápsulas no domicílio, bem como os “cafezinhos” fora de casa.

