Brasileiro traz 2º Congresso Latinoamericano Imobilário para o país

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O presidente do Sindimóveis-MS, João Araújo Filho, representou o Brasil no 1° Congresso Latinoamericano de Jovens Profissionais do Mercado Imobiliário, na Argentina.

Profissionais de diversos países participaram do primeiro encontro que discutiram sobre o mercado imobiliário internacional e a regulamentação do registro de corretores imobiliários na América Latina.

Corretor Internacional, cadastrado na National Association Of Realtors (NAR), maior Associação de Corretores de Imóveis do mundo possui a designação CIPS, que o torna Especialista em Negócios Internacionais.

João Araújo, frisou a importância do intercâmbio entre as nações "estar atualizado é a peça essencial para alcançar o mercado mundial pois a troca de experiências e a união com países da América Latina fortalece o mercado imobiliário internacional".

O painel consistiu na participação do membro da Associação Nacional de Corretores de Imóveis da Virgínia/Estados Unidos e coordenador regional da América do Sul do NAR - Mário Rubio; corretor imobiliário e diretor da empresa imobiliária de Assunção/Paraguai, Jorge Figueredo; corretor imobiliário e especialista em marketing em Lima/Peru, Gennaro Casaretto; e além dos moderadores, Santiago Arnoldi, coordenador dos jovens corretores de imóveis membros da FIRA/Argentina; Natália Flores, especialista em Negócios Internacionais CIPS de Missiones/Argentina; e o presidente da FIRA, Eduardo Brigada.

Além disso, destacou a importância de os profissionais continuarem seu treinamento constantemente por meio de cursos de atualização profissional e aproveitar todas as instâncias de conferências internacionais, como a que ocorreu recentemente em Bonito (MS)

Membro da Associação Nacional de REALTORS da Virgínia/EUA e coordenador regional da NAR América do Sul, Mario Rubio, falou sobre a prática profissional dos corredores e refletiu: “Nos últimos anos, viajei para diferentes países. O mercado internacional exige uma constante atualização e implementação de novas tecnologias, por isso há mudanças dia a dia”.

Nesse sentido, ele reconheceu que atualmente existem dois pontos a favor do desenvolvimento do setor imobiliário: por um lado, o investimento tecnológico e, por outro, a abertura de mercados.

Edição será no Brasil

O primeiro congresso Latinoamericano de jovens corretores de imóveis ocorreu, entre os dias 26 e 27 de setembro, na cidade de Posadas Missiones na Argentina, e foi realizado pela Câmara Imobiliária de Missiones, que tem como presidente Julia Acosta Azoya.

João Araújo foi o único palestrante brasileiro do congresso e conseguiu trazer para o Brasil no próximo ano o 2° Congresso de Jovens Corretores de Imóveis, que deve acontecer em junho, na cidade de Foz do Iguaçu, juntamente com o ENBRACI.

"Me sinto lisonjeado de representar meu país Brasil, minha cidade Campo Grande, e meu estado Mato Grosso do Sul, sendo o único brasileiro a participar do congresso. Não medirei esforços para fazer um excelente congresso para os profissionais de outros países"

Deixe seu Comentário

Leia Também