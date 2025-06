Sul-mato-grossenses chegam na Jordânia após saída de Israel

Depois da comitiva de prefeitos e secretários brasileiros deixar Israel nesta semana, em meio ao conflito com o Irã, foi a vez dos secretários de estado do Mato Grosso do Sul, que estavam em um Hotel em Tel Aviv fazerem a viagem de retorno ao Brasil.

Conforme atualização do Governo do Estado na manhã desta quarta-feira (18) o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo José Senna; a secretária-adjunta de Saúde, Christine Maymone; e o coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, Marcos Espíndola de Freitas, atualmente estão na Jordânia em segurança.

Eles integram a comitiva que deixou Israel por via terrestre, com posterior embarque em voos comerciais.

“A operação será conduzida com apoio das embaixadas brasileiras no Oriente Médio. Por razões de segurança, detalhes logísticos e horários não foram divulgados”, diz o comunicado da Comissão de Relações Exteriores (CRE).

Ainda segundo o governo do Estado, eles "Devem retornar a Campo Grande nas próximas horas".

