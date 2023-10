Superintendente dos Correios em MS apresenta projeto de Natal no TCE

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, recebeu o superintendente estadual dos Correios, Gelson Leonel nesta quarta-feira (25), que apresentou o Projeto Papai Noel dos Correios.

O Projeto foi criado há mais de 30 anos pelos funcionários dos Correios que, comovidos com as cartinhas em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em desenhos coloridos que chegavam até a empresa, decidiram tirar esses sonhos do papel.

“Nós viemos hoje convidar o presidente e os servidores do Tribunal de Contas para participarem desse projeto. Esse ano pretendemos atender seis mil crianças em todo o Estado e para isso precisamos de apadrinhamento”, explicou o superintendente.

A ação hoje une a empresa e a população em uma grande corrente. Além das cartinhas das crianças da sociedade, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel.

A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais.

Os Correios buscam a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas. Qualquer pessoa pode participar da campanha e fazer a alegria de uma criança. A campanha desse ano do Projeto Papai Noel dos Correios será lançada em Mato Grosso do Sul no dia 8 de novembro.

